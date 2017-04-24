Произнесет ли Трамп слово «геноцид»

«Я вряд ли могу что-то говорить вперед президента», сказал сегодня на мемориальном комплексе Цицернакаберд в Ереване временный поверенный США в делах Армении Рафик Мансур, отвечая на вопрос, произнесет ли Дональд Трамп сегодня в традиционном послании к армянскому народу слово «геноцид».

На вопрос, когда правительство США может признать геноцид армян, американский чиновник ответил: «Многие годы США признавали тот факт, что жертвами одного из чудовищных злодеяний 20 века стали 1,5 млн. армян. Вместе с тем я бы хотел отдать должное армянскому народу. Многие армяне нашли новую жизнь в США и внесли свой значимый вклад в жизнь США».