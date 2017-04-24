SIPRI: Россия увеличила военные расходы несмотря на финансовые трудности

В 2016 году Российская Федерация увеличила расходы на оборону, несмотря на финансовые и экономические трудности и падение цен на энергоносители. Россия увеличила свои расходы на 5,9% до 69,2 миллиарда долларов, оказавшись на третьем месте в списке стран с самыми высокими военными расходами, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Россия заняла третье место в мире по военным расходам после США и Китая, впрочем, значительно от них отставая. Военные расходы Китая увеличились на 5,4% и составили в 2016 году 215 миллиардов долларов, а лидеры списка США увеличили расходы на 1,7% до 611 миллиардов долларов. Мировые военные расходы в 2016 году составили 1686 миллиардов долларов, или 2,2% мирового ВВП. Доля военных расходов в ВВП была самой высокой на Ближнем Востоке - в среднем около 6% ВВП. Самые низкие показатели были в Северной и Южной Америке - примерно 1,3% от ВВП. Перевооружение В 2016 году 55 процентов российского военного бюджета шли на финансирование госпрограммы вооружений. В России эти программы идут "внахлест" - сейчас продолжает действовать программа на 2011-2020 годы, но уже идет обсуждение следующей, на 2018-2025 годы. Объем нынешней программы составляет 20 триллионов рублей (356 млрд долларов). Министерство обороны изначально рассчитывало на то, что бюджет новой программы будет составлять 55 триллионов, но чуть больше года назад министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ее удалось оптимизировать, снизив стоимость до 30 триллионов. Российская пресса ранее сообщала, что министерство финансов настаивает на еще меньшем объеме госпрограммы вооружений - на совещаниях, согласно сообщениям, шла речь о 12 трлн рублей. Оружие и нефть Увеличение расходов на оборону в России, как говорится в докладе, в 2016 году шло на фоне резкого снижения таких трат среди нефтедобывающих стран из-за падения цен на нефть. По данным исследователей SIPRI, Саудовская Аравия, например, с 2015 по 2016 год сократила военные расходы на 25,8 миллиардов долларов, что стало рекордом среди стран-экспортеров нефти. Другие нефтяные державы в 2016 году также сократили бюджеты министерств обороны - Венесуэла на 56%, Южный Судан на 54%, Азербайджан на 36%, Ирак на 36%. Саудовская Аравия в 2016 году снизила траты на оборону на 30%. Лишь две из 15 стран с наибольшим падением военных расходов в 2016 году не являются экспортерами нефти, говорится в документе. Вместе с тем Алжир, Иран, Кувейт и Норвегия, несмотря на падение цен на нефть, смогли удержать планку расходов на оборону на прежнем уровне. НАТО вооружается Лидером по военным расходам остаются Соединенные Штаты Америки. Президент США Дональд Трамп собирается увеличить расходы на оборону в 2018 году на 9%, или на 54 миллиарда долларов. Однако расходы 2016 года также возросли по отношению к предыдущему году. По данным SIPRI, они выросли на 1,7% и составили 611 миллиардов долларов. Расходы на оборону стран Западной Европы растут второй год подряд - в прошлом году они увеличились на 2,6%. Лидером в этой гонке являлась Италия, чьи расходы увеличились на 11%. Такая же картина наблюдается в странах Центральной Европы, которые в прошлом году увеличили расходы на 2,4%. "Рост расходов во многих странах Центральной Европы отчасти объясняется восприятием России как страны, представляющей возросшую угрозу. И это несмотря на то, что военные расходы России в 2016 году составили всего 27% от общего объема военных расходов европейских членов НАТО", - прокомментировал цифры старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Симон Веземан.