Во втором туре выборов во Франции поборются Макрон и Ле Пен

Центрист Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции с 23,75% голосов, лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,53%. Нового президента французы выберут во втором туре, который пройдет 7 мая. Президент Франции Франсуа Олланд неофициально поздравил по телефону Эммануэля Макрона, а проигравшие кандидаты призвали во втором туре голосовать за него. Впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) ни социалист, ни правоцентрист не прошли во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон набрал 19,91% голосов, а лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - 19,64%. Вышедшие во второй тур кандидаты представляют ровно противоположные точки зрения: Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и за Европейский Союз. Марин Ле Пен выступает против глобализации и хочет провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС, наподобие "брексита". Макрон - бывший банкир и экс-министр экономики Франции при президенте Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции. Собственное политическое движение "Вперед", которое он основал в апреле 2016 года после ухода с поста министра, сам Макрон определяет как "ни левое, ни правое". Выступая перед сторонниками в выставочном комплексе Porte de Versailles в Париже, Макрон сказал, что надеется стать "президентом всех патриотично настроенных жителей Франции против угрозы националистов". Узнав о предварительных результатах первого тура, Ле Пен назвала себя "народным кандидатом", добавив, что речь идет о "выживании Франции". "Первый шаг сделан", - заявила она. "Результат исторический: Ле Пен и Макрон во втором туре". Вслед за президентом Франции Макрона поддержали и проигравшие кандидаты. Франсуа Фийон, набравший 19,91% голосов, в эфире французского телевидения признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре. Поддержал центриста-Макрона и кандидат от социалистов Бенуа Амон, также проигравший в первом туре. Один из советников президента Франции заявил, что у Олланда выбор был невелик - поддержать министра, с которым он работал, либо лидера крайне правой политической силы. Поддержали Макрона и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, и французский премьер Бернар Казнев. На международном уровне Макрона поддержали пресс-секретарь германского канцлера Ангелы Меркель и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. За президентское кресло боролись 11 кандидатов. Четверка основных претендентов представляла самые разные политические силы страны - от ультралевых до крайне правых. Что предлагает Макрон? Томас Фесси, Би-би-си, Париж Эммануэль Макрон - прагматик. Он говорит, что хочет проводить полностью новую политику, игнорируя при этом традиционное противостояние между левыми и правыми. Его политическая программа сочетает призывы к либеральным экономическим реформам с относительно левыми обещаниями в том, что касается социальной политики. Он хочет, чтобы компаниям было бы легче нанимать и увольнять работников, понизить налоги на бизнес и удлинить рабочую 35-часовую неделю во Франции. Макрон также хочет предлагать пособие по безработице большему числу людей, в том числе и частным предпринимателям. Кроме того, он ставит акцент на образовании и необходимости перехода на возобновляемые источники энергии. Пока не ясно, удастся ли его движению заручится большинством мест в парламенте на июньских выборах. Он заявил, что будет выдвигать кандидатов, не замешанных в существующих политических структурах. Половина из них будут женщины.
Во втором туре выборов во Франции поборются Макрон и Ле Пен
- Политика - 24 Апреля 2017, 09:55