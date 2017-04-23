Авиационная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" до конца апреля прибудет в Японское море, заявил в субботу вице-президент США Майк Пенс. Он сделал это заявление на пресс-конференции в Австралии, куда приехал в рамках своего азиатского турне. Ядерная и ракетная программы КНДР стали одной из главных тем на переговорах Пенса с лидерами стран этого региона. По словам Пенса, мирная денуклиаризация Корейского полуострова все еще возможна, поскольку Вашингтон налаживает отношения с Пекином. КНДР и США в последние время сделали в адрес друг друга ряд резких заявлений. Северная Корея предупредила, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, вновь пообещал "решить проблему" КНДР. 11 апреля президент США Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу Fox, что США отправляют "очень мощную армаду" в сторону Корейского полуострова. Его слова вызвали бурную реакцию в Восточной Азии, где заподозрили, что США готовятся к превентивному удару по Северной Корее. Однако 19 апреля выяснилось, что корабли отправились не на север, к Японскому морю, а в другую сторону - к Австралии - для запланированных учений с австралийскими военными. На следующий день представители Белого дома и Пентагона уточнили, что никакой ошибки в словах Трампа не было, так как поход "Карла Винсона" изначально планировался по маршруту к Корейскому полуострову через Австралию.