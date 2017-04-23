Граждане Франции выбирают президента страны

Во Франции проходят президентские выборы. Правом голоса обладают 47 млн человек. В части заморских владений страны голосование началось еще в субботу, 22 апреля. Первые избирательные участки открылись в 13.00 по московскому времени на островах Сен-Пьер и Микелон близ канадского побережья. Кроме того, граждане Франции могли проголосовать за одного из 11 кандидатов в заморском департаменте Французская Гвиана, находящемся на северо-востоке Южной Америки, а также на французских островах Карибского бассейна и на островах Французской Полинезии в Тихом океане. В части заморских территорий, а также в канадском Монреале, где проживает множество французских граждан, и в крупных городах восточного побережья США, выборы проходят по особому графику, принятому из-за разницы во времени между заморскими территориями и континентальной Францией. В целом на этих территориях проживает менее 1 млн французских избирателей. Объявлять результаты прошедшего там плебисцита запрещено до 20:00 по среднеевропейскому времени 23 апреля, когда закончится основное голосование первого тура. Президентские выборы во Франции 2017 года считаются определяющими для будущего всей единой Европы. Безопасность на избирательных участках будут обеспечивать около 50 тысяч полицейских и 7000 военнослужащих. В стране сохраняется режим ЧП, введенный для борьбы с террористической угрозой. Второй тур выборов, куда выйдут два кандидата с наибольшим числом голосов, состоится 7 мая.