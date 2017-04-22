В Кельне произошли стычки с полицией из-за антимигрантского съезда

В бывшей столице ФРГ тысячи левых активистов попытались сорвать проведение съезда правой популистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD, Alternative for Germany), которая выступает с антимигрантскими лозунгами. Противостояние обернулось стычками с полицией. Мероприятие AfD запланировано на два дня и открылось в субботу, чему попытались помешать противники антимигрантской партии. Демонстранты держат в руках лозунги "Блокировать нацистов". Полиция ожидает, что всего в протестах примут участие 50 00 активистов. По словам начальника полиции Юргена Матиса, среди протестующих будет "несколько тысяч левых экстремистов" и еще несколько сотен людей, просто склонных к насилию. Для сохранения порядка на место проведения съезда, который проходит в отеле в центре города, было направлено 4 тыс. полицейских. В субботу утром около 100 человек пытались прорваться через полицейский кордон, сообщает газета Die Welt. Один полицейский при этом пострадал, обеспечивая проход делегатов в здание. Нападавший был задержан. На подступах к отелю 50-60 человек велосипедами блокировали доступ к месту проведения съезда. Когда полиция разобрала эту конструкцию, произошли стычки с протестующими. Всего в съезде "Альтернативы для Германии" принимают участие 600 делегатов. Председатель партии Фрауке Петри, выступая перед собравшимися, призвала к сплочению под ее лидерством. Ее призыв прозвучал на фоне падения рейтингов партии накануне парламентских выборов в Германии, которые пройдут в сентябре. Партия "Альтернатива для Германии" была образована четыре года назад. Она выступает за выход страны из Еврозоны и за ограничение миграции в страну. Партия резко набрала популярность на фоне разразившегося в 2015 году миграционного кризиса в Европе. В прошлом году партия, которая имела успех уже во многих регионах страны, прошла на выборах в земельный парламент Берлина. Сейчас, по мнению экспертов, она пытается избавиться от имиджа националистической организации и позиционировать себя как альтернативу Христианско-демократическому союзу Ангелы Меркель. По итогам сентябрьских выборов будут сформированы новый состав парламента (бундестага) и новое правительство. Петри не собирается стать лидером партийного списка на сентябрьских выборах. На съезде должен быть избран сопредседатель, который сыграет эту роль.