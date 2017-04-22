«Cтолица» ИГ переводится из Ракки в Дейр-эс-Зор

Из-за усиления авиаударов, а также давления со стороны «поддерживаемых США сирийских сил» члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» ​перенесло свою так называемую столицу в Сирии из Ракки в ​Дейр-эс-Зор. Об этом телеканалу Fox News рассказали источники в американском Минобороны. По словам американских военных, они с военных беспилотников наблюдали за тем, как ​сотни «бюрократов ИГ» и чиновников группировки в течение последних двух месяцев покидали Ракку После этого они двигались в Дейр-эз-Зор через город за Меядин, отметили в Минобороны. Представители Пентагона также заявили, что битва за Ракку неизбежна, но «правительства» ИГ там больше нет. Телеканал отмечает, что в марте командующий возглавляемой США международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что в операции по освобождению Ракки «в той или иной форме» будут участвовать сирийские курдские боевики. Идеальным вариантом для Пентагона является план, согласно которому ​курдские отряды окружили Ракку. В начале марта Пентагон также предложил новый план наступления на сирийскую Ракку. Как рассказывал газете The Washington Post источники в вашингтонской администрации, он предусматривает усиление американской группировки. В частности, речь шла об отмене ограничения численности американских спецназовцев и военных советников.

