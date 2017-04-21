Следующий президент России - Володин?

Скандал на заседании у Путина: что не поделили ветераны Афганистана 20 апреля в Большом Кремлевском дворце проходило заседание оргкомитета «Победа», который возглавляет Владимир Путин. В ходе встречи председатель общественной организации «Инвалиды войны» Андрей Чепурной обрушился на Франца Клинцевича, человека, который в Совете Федерации отвечает за оборону. Сначала Чепурной пожаловался Путину на то, что Клинцевич пытался уничтожить их организацию, и что тот рассылал «ветеранам» письма с информацией о том, что следующий президент страны — Вячеслав Володин. Об этом сообщает Дождь.