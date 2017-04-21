ИГ взяло ответственность за убийство полицейского в Париже

Один полицейский был убит и еще двое получили ранения в результате стрельбы на Елисейских полях в центре Парижа в четверг вечером. Нападавший был застрелен. Экстремистская группировка "Исламское государство" заявила, что он был одним из ее "бойцов". Стрелявший ранее попадал в поле зрения спецслужб как потенциальный радикал-исламист. Прокурор Парижа Франсуа Молен объявил, что личность нападавшего установлена, но имя не будет названо до тех пор, пока не выяснится, были ли у него сообщники. В его доме в Шелле, восточном пригороде Парижа, в ночь на пятницу прошел обыск с целью установить кто еще мог знать о его планах. В заявлении, выпущенном от имени "Исламского государства" (организация признана экстремистской и запрещена в России, Британии и многих других странах), говорится, что нападение на Елисейских полях осуществил "Абу Юсеф-бельгиец". Согласно французскому телеканалу BFMTV, нападавший - 39-летний гражданин Франции, который известен французским спецслужбам и обсуждал в мессенджере Telegram свое намерение убить полицейских. Официальные источники также подтверждают, что стрелявший был опознан по документам, которые оставил в машине, но его имя не разглашается. Источники в спецслужбах рассказали агентству Франс пресс, что стрелявший и раньше попадал в их поле зрения как потенциальный исламист. В 2005 году он был признан виновным по трем эпизодам попытки убийства, в ходе которых он напал на двоих полицейских. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что нападение на Елисейских полях носило террористический характер. Мишень для террористов Как сообщили в МВД Франции, автомобиль с нападавшим остановился у полицейского автобуса около 21 часа по местному времени. Мужчина вышел из машины и открыл огонь из автоматического оружия. По словам очевидцев, он был вооружен автоматом Калашникова. После убийства полицейского нападавший попытался сбежать, стреляя в других полицейских - двое из них были ранены. Сообщается также о ранении случайного прохожего. Мужчина был застрелен ответным огнем. Все люди, находившиеся на Елисейских полях, были эвакуированы, полиция оцепила район. Перед этим многие посетители кафе и магазинов на Елисейских полях оказались заблокированы в помещениях - на улицу их не выпускали. Как передает из Парижа корреспондент Би-би-си Хью Скофилд, Елисейские поля считались одной из главных мишеней потенциальных террористов, поскольку это одна из самых популярных улиц Парижа - каждый вечер ее заполняют сотни туристов. В воскресенье во Франции состоится первый тур президентских выборов, и в момент нападения на Елисейских полях все 11 кандидатов участвовали в специальной предвыборной передаче и выступали с последними телеобращениями к избирателям. Все они выразили солидарность с пострадавшими. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и кандидат от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон объявили, что отменяют запланированные на пятницу встречи с избирателями. Исламистская угроза была одной из главных тем предвыборной кампании. Согласно данным агентства Франс пресс, с 2015 года жертвами джихадистов во Франции стали 238 человек.