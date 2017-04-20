Судья в РФ утверждает, что взрыв в метро Санкт-Петербурга финансировался из Турции

К настоящему моменту по делу о взрыве полиция задержала 10 человек Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на СМИ РФ, российский судья заявил в четверг, что теракт в петербургском метро, совершенный 3 апреля и приведший к гибели 14 человек, финансировался из Турции. Ранее в четверг директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчик взрыва в метро установлен. Имени его Бортников, однако, не назвал. Всего по данному делу полиция задержала 10 человек. Ни одна группировка не взяла ответственность за произошедшее. Следственный комитет РФ называет исполнителем теракта 22-летнего уроженца Кыргызстана с российским гражданством Акбаржона Джалилова. Напомним, что 17 апреля сотрудники ФСБ задержали гражданина России Аброра Азимова по подозрению в проведении взрыва. Против него возбуждены уголовные дела о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Азимов не признал свою вину, заявив, что не принимал участия в подготовке взрыва. По его словам, он получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления. Следователь и адвокат Азимова ранее заявили, что он полностью признал участие в подготовке теракта.