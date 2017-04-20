Верховный суд Пакистана признал, что доказательства причастности премьер-министра страны Наваза Шарифа к коррупции недостаточны для его отстранения от власти. Имя Шарифа и его детей упоминается в опубликованных в прошлом году "панамских документах". Как следует из "панамского досье", на дочь и двоих сыновей Наваза Шарифа были оформлены офшорные компании, через которые, в частности, якобы проводились деньги для покупки роскошной недвижимости в Лондоне. Суд рассматривал именно этот эпизод. Шариф отверг все обвинения, назвав утечку информации делом рук людей, нацеленных против него и его семьи "в политических целях". Оппозиция заявила, что этих объяснений недостаточно, и направила в верховный суд страны петиции с просьбой начать процесс над Шарифом. В конце 2016 года, после того как лидер оппозиции Имран Хан пригрозил уличными протестами, суд начал разбирательство, которое могло закончиться отстранением Шарифа с поста премьера. Партия Шарифа "Мусульманская лига Пакистана" приветствовала решение суда. Дочь и советница премьера Марьям Наваз Шариф в "Твиттере" поблагодарила Аллаха. Расследование возможных коррупционных связей Шарифа продолжится, и теперь следствие рассмотрит эпизод, связанный с переводом крупных сумм денег членами семьи Шарифа в Катар. Шариф и его сыновья должны будут предстать перед следственной группой. "Панамские документы" были опубликованы около года назад Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Досье представляет собой несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием оффшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам. В документах было упомянуто множество имен - от чиновников ФИФА и актрисы Эммы Уотсон до премьер-министров Исландии и Британии. Первой жертвой скандала оказался премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлаугссон, который ушел в отставку через несколько дней после публикации "панамских документов", так как из них стало известно, что ему и его жене принадлежала офшорная компания, которую он не задекларировал после избрания в исландский парламент. Занимавший в тот момент пост премьер-министра Великобритании Дэвид Кэмерон признал, что его семья получала финансовую выгоду от легального офшорного фонда, основанного его отцом. В "панамских документах" упоминалось также имя друга президента России Владимира Путина, известного виолончелиста Сергея Ролдугина. Сам Путин заявил, что авторы публикаций ставили перед собой задачу сделать Россию более покладистой. Путин подчеркивал, что в документах Mossack Fonseca, на которых основаны публикации, его имя напрямую не упоминается. Он говорил, что гордится такими людьми, как его друг Ролдугин. "Почти все деньги, которые он заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию", - рассказывал Путин.