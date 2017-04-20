Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Иран в "непрекращающихся и вызывающих тревогу провокациях", направленных на дестабилизацию Ближнего Востока и подрыв американских интересов в регионе. "Если пустить ситуацию на самотек, Иран может пойти по тому же пути, что и Северная Корея, и прихватит за собой весь мир", - заявил Тиллерсон, выступая в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился провести пересмотр ядерной сделки с Ираном. В то же время США признают, что Тегеран соблюдает ядерное соглашение, подписанное в 2015 году. Иран пока не комментировал эти заявления Вашингтона. Ранее Тегеран последовательно отрицал обвинения Запада в попытке разработать ядерное оружие. Во вторник глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Северную Корею в попытке "спровоцировать что-нибудь", после того как Пхеньян провел неудачное ракетное испытание на выходных. В ответ Северная Корея заявила, что будет проводить испытания еженедельно, и пригрозила "тотальной войной", если США предпримут военные действия против нее. Много угроз Выступая в среду, Рекс Тиллерсон заявил, что пересмотр отношений с Ираном, о котором он объявил днем ранее в письме конгрессу, будет касаться не только ядерной сделки, но также действий Ирана на Ближнем Востоке. Тиллерсон обвинил Иран в подрыве интересов США в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене. "Для формирования политики в отношении Ирана необходимо, чтобы мы учитывали все угрозы, исходящим от Ирана, и совершенно очевидно, что их много", - заявил он. Президент Трамп ранее сказал, что ядерное соглашение с Тегераном - это "худшая сделка в мире". В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп назвал соглашение по иранскому атому катастрофой и заявил, что США могут отказаться от него. Его предшественник Барак Обама называл это соглашение победой американской дипломатии и говорил, что оно не позволит Ирану создать ядерное оружие. Согласно соглашению, подписанному Тегераном и шестью ведущими державами - в том числе Россией, Британией и Китаем - в июле 2015 года, Иран отказывается от обогащения урана в обмен на отмену международных санкций.