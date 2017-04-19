Тбилиси по-прежнему рассчитывает получить от Парижа новейшие системы ПРО и ПВО

В прошлом году банк Societe General выделил Грузии долгосрочный кредит размере около €100 млн для закупки радаров и противоракет с рассрочкой в несколько лет. Однако несмотря на это обстоятельство и заключенный между Парижем и Тбилиси соответствующий контракт, ВС Грузии пока не получили от Франции новейшее оружие. «Системы пока не прибыли, поскольку документом предусматривались несколько этапов его выполнения»,— объяснил “Ъ” главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. По сообщению Минобороны Грузии, находящийся с визитом в Париже глава оборонного ведомства республики Леван Изория обсудил с министром обороны Франции Жан-Ивом Ле Дрианом «переподготовку грузинских специалистов для обслуживания и использования средств ПВО и ПРО». Именно «переподготовка» и станет вторым этапом выполнения двустороннего контракта, поскольку Грузия до сих пор имела на вооружении лишь советские зенитно-ракетные комплексы «Бук», полученные от Украины еще во время правления Михаила Саакашвили. С их помощью грузинские ПВО сбили несколько самолетов ВВС России в ходе «пятидневной войны» 2008 года. Руководитель департамента по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Минобороны Грузии Нино Толордава подтвердила в беседе с “Ъ”, что вопрос поставок французского оружия действительно обсуждается в ходе визита в Париж господина Изории, но отказалась раскрыть детали и сроки выполнения контракта, сославшись на его секретность. В грузинских СМИ появились сообщения о том, что Франция задерживает поставки Грузии противоракет, опасаясь реакции Москвы. «Иное объяснение найти трудно»,— сказал “Ъ” эксперт информационного агентства GHN Михаил Гецадзе, выразив недоумение тем, что «переобучение» грузинских специалистов «почему-то происходит во Франции, а не на месте — в Грузии, что было бы логичнее». По словам доктора военных наук Вахтанга Маисаи, вина за задержку полностью лежит на грузинской стороне. «Контракт подписала экс-министр обороны Тинатин Хидашели, но с тех пор Тбилиси несколько раз менял свою позицию по конкретному поставщику»,— сообщил он “Ъ”. А бывший заместитель министра обороны Грузии Нодар Харшиладзе заметил в беседе с “Ъ”, что судьба контракта будет зависеть от исхода президентских выборов во Франции. «Если победит Ле Пен, у Москвы будет больше шансов повлиять на выполнение договора, а если Макрон — меньше»,— заключил господин Харшиладзе.