Россия приветствовала бы сотрудничество ОДКБ с Абхазией, заявил Лавров

Россия приветствовала бы сотрудничество с организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с Абхазией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

"Если говорить об организации договора о коллективной безопасности, конечно, мы бы приветствовали сотрудничество этой структуры с республикой Абхазия. Для того чтобы получить статус полноправного члена, необходим консенсус всех государств, которые входят в ту или иную организацию, то же самое касается статуса наблюдателя. Здесь разницы нет, здесь важно, чтобы решение было поддержано всеми участниками той или иной структуры", — сказал он.

"Если говорить об ОДКБ, — это организация, которая призвана обеспечивать безопасность входящих в нее стран. Безопасность республики Абхазия самым надежным образом обеспечена и гарантирована теми отношениями, которые закреплены в межгосударственных договорах Российской Федерацией с республикой Абхазия. И теми конкретными мерами, которые Вооруженные силы РФ в сотрудничестве с Вооруженными силами Абхазии предпринимают для обеспечения повседневных гарантий неповторения никаких агрессивных поползновений извне", — сказал Лавров.