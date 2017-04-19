Марин Ле Пен об Арцахе и геноциде армян

Кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен в беседе с Nouvelles d'Armenie заявила, что считает наиболее приемлемым решением присоединение Арцаха к Армении. «Сложившиеся после распада СССР границы произвольно стали международными границами, но более приемлемым вариантом, чем независимость, стало бы согласие между Арменией и Азербайджаном, которое позволило бы воссоединить Нагорный Карабах с Арменией. На Ближнем Востоке Франции следует восстановить свою лидирующую роль как защитника христиан», отметила она. Марин Ле Пен продолжит чтить память армян, погибших в годы геноцида. «Более того, приезд во Францию в 2015 году множества армян стал важным событием в жизни страны, они внесли важный вклад в восстановление страны после Первой мировой войны и ассимилировались образцово», отметила Ле Пен. При этом она считает, что День поминовения жертв геноцида армян не должен быть внесен в календарь памятных дат Франции, куда могут войти только даты, связанные с коллективной памятью французского народа. При этом она считает важным широкое международное признание геноцида. Турция должна приступить к пересмотру этой трагической страницы в своей истории, сказала она. Ле Пен категорически против вступления Турции в ЕС.