Мнение Турции о Республике Армении

Мнение Турции, конечно, интересно, правда, поймут ли это ереванские болтуны? Но начнем не с Турции, а с Америки. 2000 год был довольно радужным в части ожиданий американцев относительно Армении, хотя уже тогда было очевидно, в каком лагере находится Армения. Все эти годы американцы не торопились, понимая, что нормальное государство, рано и поздно, сделает соответствующие выводы и изберет те приоритеты, которые привели бы Армению к благополучному и демократическому статусу. В настоящее время Вашингтон стал антиармянским городом, в том плане, что Армению и армян даже не ненавидят, а просто презирают. Не будет преувеличением сказать, что Армения рассматривается сейчас как противник НАТО и США. НАТО желает, чтобы Армения была повержена в борьбе с Азербайджаном, который для Запада представляется как весьма тоталитарное, но нейтральное государство. Грузия - это образец и верный союзник. Армения воспринимается как часть России и выполняет военные и политические функции в угоду России. Что же ждать от этой страны? И сейчас молодым армянским экспертам стало сложно работать в Вашингтоне, где они рассматриваются как российская агентура - ни много, ни мало. «Для меня Армения - это часть России, следовательно, Карабах я считаю оккупацией Россией не только Абхазии и Осетии, но и Карабаха. Вы - клиент России и создаете этим угрозу в отношении Грузии и Азербайджана». «Армения и армянский народ доказали свою преданность в отношении России даже за счет своих государственных интересов». «Армения - это самая грустная история из всех партнерств на постсоветском пространстве. Она даже обогнала Беларусь. Армения доказала, что является самым преданным и надежным союзником ревизионистской России». «Сказал очень интересную вещь касательно Армении, говорит, раньше я во всем обвинял Россию и ее действия в отношении Армении, а потом постепенно понял, что все это выгодно вашему руководству, однозначно, не стране, но руководству». «В вашей ужасной ситуации вы виновны не меньше чем Путинская криминально-уголовная шайка. Через вас русские все больше и больше пытаются усилиться в регионе - создавая проблемы по всему периметру для Грузии и в некоторой степени и для Азербайджана. Касательно Турции - нужно убить Эрдогана, он именно сейчас создает проблемы НАТО». Это мнения ведущих экспертов в тинк-тенках Вашингтона. Так, что же предполагает Турция и какой информацией она обладает в отношении Армении? Ранее, еще в 90-х годах, американцы предусматривали нанести ракетно-бомбовые удары по турецким войскам, если она предпримут агрессию против Армении. То есть, действовать будут не сухопутные войска США, а военно-воздушные силы. Сейчас, может быть, совсем недавно (связано ли это с приходом в Белый дом новой администрации) США пересмотрели свои намерения в отношении защиты Армении. США хотели бы, чтобы Армения потерпела поражение, и это будет означать, что поражение потерпела Россия. Такова простая логика. Так, что же Турция? Турция информировала об этом Азербайджан, и видимо, этого хотели американцы. Армения оказалась в глубокой международной изоляции, так же, как и Россия. Что же может сдерживать Турцию в направлении Армении? Видимо, только собственные внутренние проблемы. Турция сейчас находится в близких отношениях с Россией, и возможно, русские не станут препятствовать агрессии турок против Армении. Пусть над этим задумаются те мерзости, которые создали в городке Ереван грибоедовский клуб. Будет полезно подумать.