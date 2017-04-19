США пересмотрят решение о снятии санкций с Ирана в рамках ядерной сделки

Дональд Трамп поручил Совету по нацбезопасности выяснить, насколько снятие санкций с Ирана в рамках ядерной сделки отвечает интересам США. Ранее президент США неоднократно критиковал ядерное соглашение, заключенное при Бараке Обаме Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что проинформировал Конгресс о планах изучения вопроса о том, отвечает ли отмена санкций против Ирана в рамках ядерной сделки интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. «Президент Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности провести межведомственный обзор Совместного всеобъемлющего плана действий [Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), cоглашение по иранской ядерной программе] на предмет, является ли отмена санкций против Ирана в соответствии с условиями JCPOA жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов», – говорится в заявлении Тиллерсона, которое цитирует Reuters. Трамп ранее неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном. Так, в середине февраля он назвал ее «одной из худших», что ему доводилось видеть. До этого февраля президент США говорил, что Тегеран должен «быть благодарным» за «страшную сделку», которую предыдущие власти США заключили с Ираном. Также американский лидер называл заключение ядерной сделки «позором» и не исключал возможности выхода США из соглашения.

