Во Франции накануне президентских выборов предотвращен крупный теракт

Задержание двух человек в Марселе позволило французским правоохранительным органам предотвратить крупный теракт накануне президентских выборов. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль. По его словам, подозреваемые планировали "теракт на французской территории". Задержанные являются гражданами Франции, сторонниками радикального ислама. При обыске в квартирах подозреваемых было обнаружено оружие и материалы для изготовления взрывного устройства. В службах безопасности кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен и Эмманюуэля Макрона подтвердили, что накануне получили фотографии двух предполагаемых террористов. Первый тур президентских выборов во Франции пройдет уже 23 апреля. С начала 2015 года в различных терактах на территории Франции погибло более 230 человек, сообщает агентство Reuters.