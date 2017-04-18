Фийон: Азербайджан пытался силой завладеть Карабахом

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон обеспокоен ситуацией в зоне карабахского конфликта, об этом он сообщил в интервью Nouvelles d’Armenie.

«В 2016 году Южный Кавказ 6 дней был вновь охвачен огнем. Возлагаясь на международное безучастие, Азербайджан попытался силой завладеть Нагорным Карабахом», сказал Фийон.

По его словам, граждане Франции армянского происхождения обеспокоены. «Я также обеспокоен, поскольку регион Нагорного Карабаха взрывоопасен. Не стоит забывать, что ситуация в Карабахе возникла из-за Сталина, который в 1921 году отделил его от Армении в пользу Азербайджана. Сейчас нет итого пути, кроме как изыскивать пути мирного и долгосрочного решения», сказал он.