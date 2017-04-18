Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах в стране 8 июня. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Мэй «Я только что провела заседание кабинета министров, мы приняли решение, что новые парламентские выборы в стране пройдут 8 июня… Стране нужно сильное правительство», — заявила Мэй. О решении правительства Мэй объявила в срочном обращении к согражданам, которое сделала около резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Премьер сообщила, что внесет 19 апреля в парламент законопроект о проведении досрочных выборов, его принятие потребует двух третей голосов. Необходимость выборов Мэй объяснила тем, что в парламенте страны нет единства по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза. За выход из союза граждане страны проголосовали на референдуме в июне 2016 года. По словам премьера, оппозиционная Лейбористская партия обещает заблокировать финальные договоренности с ЕС по выходу Великобритании, либерал-демократы парализуют работу нижней палаты, а Шотландская национальная партия противостоит тому, что делает правительство. Мэй объяснила, что не готова позволить оппонентам правящей Консервативной партии подорвать переговоры по Brexit.

