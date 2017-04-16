Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции

Сторонники расширения полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидируют на общенациональном референдуме, сообщает местное телевидение со ссылкой на предварительные данные Высшего избирательного совета по итогам обработки чуть более половины бюллетеней. Согласно им, переход от парламентской формы правления к президентской поддержали 57% избирателей. По информации местного телеканала Habertuk, явка составила 86%. Избирательные участки закрылись в 14:00 по Гринвичу. Предшествовавшая референдуму кампания сильно расколола Турцию, поэтому по мере подсчета голосов по всей стране результаты еще могут измениться. В руководстве оппозиционной Республиканской народной партии заявили о неких "незаконных действиях", которые совершались в ходе референдума в пользу правительства. В общей сложности власти предлагают внести в конституцию 18 поправок. Их принятие будет означать кардинальные политические перемены в стране. Также предлагается отменить должность премьер-министра, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему. В турецком правительстве полагают, что внесение поправок в конституцию упростит и укрепит систему управления страной. Противники утверждают, что с принятием изменений страна скатится к диктатуре.