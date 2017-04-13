Азербайджан начинает широкомасштабные учения в день референдума в Турции

16 апреля в Азербайджане начнутся широкомасштабные учения, сообщает Минобороны этой страны. В учениях будут задействованы до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты, сообщают азербайджанские СМИ.

Напомним, что 16 апреля в Турции должен состояться референдум.