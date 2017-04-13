Россия заблокировала проект резолюции по химической атаке в Сирии, который внесли в Совбез ООН Великобритания, США и Франция. Они возложили ответственность за случившееся на сирийское правительство Россия воспользовалась правом вето и заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США, Великобритании и Франции по предполагаемой химической атаке в Сирии. Прямая трансляция с заседания велась на официальном канале ООН на YouTube. Всего документ поддержали десять членов Совбеза. Помимо России против резолюции проголосовала Боливия. Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались от голосования.
Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по химатаке в Сирии
- Политика - 13 Апреля 2017, 10:21