Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по химатаке в Сирии

Россия заблокировала проект резолюции по химической атаке в Сирии, который внесли в Совбез ООН Великобритания, США и Франция. Они возложили ответственность за случившееся на сирийское правительство

Россия воспользовалась правом вето и заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США, Великобритании и Франции по предполагаемой химической атаке в Сирии. Прямая трансляция с заседания велась на официальном канале ООН на YouTube.

Всего документ поддержали десять членов Совбеза. Помимо России против резолюции проголосовала Боливия. Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались от голосования.