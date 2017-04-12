Путин уверен, что ОДКБ оправдала себя за 15 лет существования Организации

/ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что Организация Договора о коллективной безопасности оправдала себя за 15 лет, прошедших с момента ее создания. "Такая организация, как ОДКБ, себя, безусловно, оправдывает", - заявил он в интервью телеканалу "Мир". Путин подчеркнул, что "Россия кровно заинтересована в стабильности на постсоветском пространстве". "Чем меньше угроз у нас с разных направлений для России, и чем эффективнее будут совместные действия, тем лучше", - уверен он. Глава государства призвал не забывать об угрозах, для которых границы не имеют значений - терроризме, организованной преступности, наркотрафике. "Эффективно бороться с этими угрозами в том числе для нас можно, только объединяя усилия", - подчеркнул глава государства. "Мы предлагали объединять усилия и в глобальном масштабе, - напомнил он. - Вы знаете, я предлагал это и с трибуны ООН, но, во всяком случае, в региональном разрезе, в региональном масштабе мы это делать можем и, как показывает практика, делаем это достаточно эффективно". Президент подчеркнул, что предстоящий юбилей ОДКБ "дает нам возможность посмотреть назад, оценить все, что сделано в сфере безопасности". "Оценить критически: вносить какие-то коррективы, если нужно, как-то дополнительно согласовывать наши действия, укреплять нормативную базу, - заметил он. - В общем, для нас, как и для наших партнеров, я в этом глубоко убежден, сотрудничество в сфере безопасности является одним из приоритетов, и оно выгодно для всех участников организации коллективной безопасности". Защита границ по внешнему периметру ОДКБ Путин также заверил, что РФ не допустит использования теорий из других регионов, которые способны серьезно дестабилизировать ситуацию в странах ОДКБ. "Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира и приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах, - заявил он. - Мы, разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ". Говоря о защите границ по внешнему периметру ОДКБ, Путин подчеркнул, что в прошлом году были приняты соответствующие решения, которые интенсифицируют работу по этому направлению. "Мы проводим постоянные совместные учения, и наши пограничные службы, специальные, они не просто находятся в контакте, они постоянно взаимодействуют, обмениваются информацией, - констатировал глава государства. - Создается соответствующий банк данных и достаточно активно используется в совместной практической работе. Все, что происходит по линии ОДКБ, имеет выход на практику в самом прямом смысле этого слова, это ежедневная совместная работа". Говоря непосредственно о пограничных службах и войсках, российский лидер напомнил, что РФ не просто сотрудничает с коллегами, но и помогает им вооружением, специальной техникой, подготовкой кадров.
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Путин уверен, что ОДКБ оправдала себя за 15 лет существования Организации
- Политика - 12 Апреля 2017, 16:06