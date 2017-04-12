Молдова реализует армянскую программу моста между ЕАЭС и ЕС

В последнее время развития вокруг Молдовы и Евразийского экономического союза (ЕЭАС) невольно напоминают о так называемой политике «и-и» Армении. После подписания в 2014 году Соглашения об Ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европейским союзом (ЕС), Молдова в 2017 году предпринимает активные шаги к сближению с ЕАЭС. При этом, ведутся переговоры по рамочному соглашению, благодаря которому, по словам президента Молдовы Игоря Додона, облегчится доступ молдавских товаров как на российский рынок, так и на рынки ЕАЭС. Примечательно, что в сентябре 2013 года, когда Молдова вместе со странами Восточного партнерства Украиной, Арменией и Грузией собиралась в ноябре парафировать Соглашение об ассоциации с ЕС, Россия запретила импорт молдавского вина. В случае Молдовы, основная отрасль экономики которой виноделие, подобная мера наказания была слишком суровой и, несомненно, была направлена на отстранение Молдовы от европейских интеграционных процессов. В 2017 году, после того, как президентом Молдовы был избран пророссийский кандидат Додон, Москва отменила запрет на молдавские вина, параллельно чему начался процесс потепления отношений между Молдовой и ЕАЭС. Фактически, получилась картина, когда осуществляющая углубленную и всеобъемлющую торговлю с ЕАЭС Молдова смогла параллельно получить предпосылки крепких связей с ЕАЭС, в то же время заявляя, что сближение с евразийской стороной не противоречит ассоциации с ЕС. Сопоставляя происходящее в Молдове с развитиями в Армении, можем получить почти одинаковую картину, однако в обратном направлении. Так, в 2013 году Армения отказалась от евроассоциации и предпочла ЕАЭС, и сейчас в 2017 году парафировала новое рамочное соглашение с ЕС. В отличие от Молдовы, однако, Армения от этого процесса не будет иметь почти никаких бонусов. Если Молдова уже воплотила в жизнь Ассоциацию с ЕС со всеми предполагаемыми привилегиями и сейчас получает баллы от ЕАЭС в виде экспорта вин, то Армения, фактически, лишилась основных «евробонусов» - с самого начала вступила в союз, в котором кризис, а взамен сейчас получит рамочное соглашение, которое не будет иметь экономическое составляющее. В то же время, бесконечно заявляется, что Армения может стать мостом между ЕС и ЕАЭС и предполагается, что «строительство» этой структуры будет осуществляться с евразийской стороны к европейской, между тем, как события развивались таким образом, что мост был «переброшен» в противоположном направлении, и возможности обыгрывания идеи моста со стороны Еревана будут ограничены. Кроме того, фактически, Молдова, не заявляя ни о какой «и-и», осуществила объявленную властями Армении политику, опять же в противоположном направлении. Вместе со всем этим, конечно же, следует отметить, что вышеуказанное сравнение, главным образом, условное, и мотивы интеграционных политик Армении и Молдовы, причины и обстоятельства существенно отличаются. Но, тем не менее, пример Молдовы показывает, что векторы внешней политики стран могут быть гибкими, если осуществляющие внешнюю политику силы изрядно инициативны и смелы. Ваге Гукасян

«Союз информированных граждан»