РИА Новости. Власти России будут стараться не допустить цветных революций как внутри страны, так и в государствах ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир".