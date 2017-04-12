Белый дом: Россия причастна к сокрытию химической атаки в Сирии

Российские власти причастны к сокрытию последствий химической атаки в сирийской провинции Идлиб, говорится в рассекреченном докладе Белого дома. По данным американской разведки и других источников, правительственная армия Сирии сбросила бомбы с зарином на своих соотечественников, отмечается в документе. Белый дом считает, что Россия и Сирия пытались ввести мировое сообщество в заблуждение с помощью кампании по дезинформации. Москва распространяет "многочисленные, противоречащие друг другу заявления, чтобы запутать мировое сообщество", говорится в докладе. При этом ни в докладе, ни в комментариях американских чиновников не содержится ответ на вопрос, знала ли Россия о химической атаке в провинции Идлиб заранее. Часть доклада посвящена опровержению данных России о том, что самолеты в Идлибе бомбили склады боеприпасов, принадлежащие "террористам". В документе содержатся ссылки на видео и изображения со спутников, где видно, что бомбы сбрасываются на дорогу, а не на здания. Авианалет на поселок Хан Шейхун в провинции Идлиб произошел в начале апреля 2017 года. Жертвами удара стали около 90 человек. На видеозаписях видно, что у людей наблюдаются симптомы отравления газом. Сирия отрицает использование химического оружия.