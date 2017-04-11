Президент России Владимир Путин заявил, что ему "скучно" слышать обвинения в адрес России и Сирии в связи с химической атакой в сирийском Идлибе. "Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали", - сказал Путин. По его словам, ситуация с химической атакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда США начали военную кампанию в Ираке. "Это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете Безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене", - сказал российский президент по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттарелла. По его словам, у России также есть данные о готоващихся провокациях против нынешних властей Сирии. "У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти", - добавил он. По словам президента, Россия планирует обратиться в международные структуры с целью добиться расследования того, было ли использовано химоружие, и если было, то какой стороной. "Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления", - сказал Путин. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не смогла предотвратить химическую атаку в Сирии, унесшую жизни 89 человек на прошлой неделе. Во вторник Тиллерсон прибывает в Москву для встреч с российским руководством. Однако, как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в графике Путина встречи с Тиллерсоном нет.