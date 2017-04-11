МИД Франции: в G7 не договорились о новых санкциях против России

Руководители министерств иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", на встрече в Италии не смогли договориться о возможном расширении санкций против России и Сирии. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, передает агентство Рейтер. Ранее министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что на встрече будет обсуждаться возможное расширение санкций против высокопоставленных военных из России и Сирии. По данным источников Би-би-си, решение вопроса о введении новых санкций против России и Сирии решено отложить до окончания расследования химической атаки на сирийский город, из-за которой и обсуждалась возможность их введения.