AP: Российские власти знали о готовившейся химатаке в Сирии

Российскому руководству было заранее известно о готовившейся атаке с использованием химического оружия в Сирии, уверены власти США. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает агентство AP со ссылкой на разведданные, предоставленные на условиях анонимности высокопоставленным американским чиновником. Российский дрон летал над больницей в тот момент, когда пострадавшим от газа людям оказывалась помощь. Спустя несколько часов после того, как беспилотник прекратил наблюдение, бомбардировщик РФ нанес удар по госпиталю. По словам собеседника агентства, власти США полагают, что это была попытка скрыть использование химического оружия. Присутствие российского дрона над госпиталем не может быть совпадением: власти страны должны были знать о запланированной химатаке и о том, что пострадавшим оказывалась помощь, считает источник агентства. Собеседник при этом отказался назвать точное время, когда беспилотник летал над госпиталем, а также другие разведданные, на основании которых Пентагон сделал такие выводы. "Сейчас в разведслужбах США нет консенсуса о том, что Россия заранее знала о сирийской химатаке", - сказал агентству dpa источник в Белом доме. В тот же день в Белграде американский сенатор Джон Маккейн заявил, что "россияне знали о химическом оружии, потому что они были на той же авиабазе", сообщает AP. "США в первую очередь должны заявить России, что такого рода военные преступления в сегодняшнем мире неприемлемы", - добавил политик. В результате предполагаемой газовой атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб 4 апреля погибли более 80 человек. Всего от отравления пострадали около 550 человек. ООН объявила о намерении расследовать причину гибели людей.