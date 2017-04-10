Роухани рассказал, как близко Россия и США были к конфронтации из-за Сирии

РИА Новости. Ракетный удар США по базе в Сирии навредил переговорному процессу, заявил президент Ирана Хасан Роухани, добавив, что единственное решение ситуации в САР является политическим. "Что касается Сирии, окончательное решение должно быть политическим. Мы считаем, что переговоры о мире должны лучше продвигаться, чтобы мы могли ближе подойти к окончательному решению кризиса в Сирии. То, что сделали США, навредило переговорному процессу", — заявил Роухани. Президент Ирана также осудил решение главы США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии, заявив, что повторная бомбардировка осложнит ситуацию в регионе.

"Правительство Трампа, которое заявляло, что его цель – борьба с терроризмом, сегодня поддерживает терроризм, и повторное решение об ударе по Сирии осложнит ситуацию в регионе", — заявил Роухани. По словам Роухани, нанесение удара под предлогом химической атаки было не обосновано. "Был распространен газ, погибли люди. Мы предложили создать международную комиссию для выяснения обстоятельств этого вопроса, изучение которого, с нашей точки зрения, не вызывает трудностей", — цитирует иранского президента агентство ISNA. "А если выяснится, что террористы пустили газ, что сделают США? Если террористы поймут, что каждый раз, выпуская газ, Америка их поддержит, что будет с регионом? Российские официальные лица говорили, что находились в нескольких дюймах от конфронтации", — добавил Роухани.