Лондон настаивает на новых санкциях в отношении Москвы

Великобритания намерена подтолкнуть Запад к введению новых санкций в отношении российского руководства, если оно не прекратит поддержку сирийского президента Башара Асада. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон добивается, чтобы западные страны разработали "серьезные штрафные меры" в ответ на газовую атаку, в результате которой погибли до 90 человек, пишет в понедельник, 10 апреля, британское издание The Times. Новые санкции призваны существенно усложнить жизнь российским правительственным чиновникам, отмечает издание. Согласно его информации, документ о санкциях был подготовлен Джонсоном для встречи министров иностранных дел стран G7 в итальянской Лукке. Накануне, 9 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не исключает ужесточения санкций против Москвы и Тегерана за поддержку режима президента Сирии Асада. "Полагаю, мы обсудим этот вопрос. Уже начали его обсуждать. На данный момент ничего не исключается", - подчеркнула она. Министры иностранных дел "большой семерки" проведут двухдневные консультации в итальянской Лукке 10 и 11 апреля.