Ударная группа ВМС США отправляется к Корейскому полуострову

Ударная группа ВМС США отправится в район Корейского полуострова. Об этом сообщает в субботу, 8 апреля, агентство Reuters со ссылкой на официальный источник. По его словам, в состав группы войдет авианосец "Карл Винсон". Ударная группа намерена добраться до Корейского полуострова от Сингапура. Передислокация эскадры связана с обеспокоенностью США наращиванием военного потенциала КНДР. Последний запуск баллистической ракеты Северная Корея осуществила 5 апреля. По данным Пентагона, в этот день произошло неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud. Ракета вышла из-под контроля и прошла только часть намеченной траектории.