Глава британского МИДа отменил визит в Москву из-за ситуации в Сирии

МИД Великобритании официально объявил об отмене визита главы ведомства Бориса Джонсона в Москву, который был запланирован на 10 апреля. В заявлении говорится, что «четкое послание русским» передаст глава Госдепа США Рекс Тиллерсон Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон решил отменить намеченный на 10 апреля визит в Москву в связи с последними событиями в Сирии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского МИДа. «Развитие событий в Сирии коренным образом изменило ситуацию. Моим приоритетом сейчас является продолжение контактов с США и другими странами в преддверии встречи «Большой семерки» 10–11 апреля для обеспечения скоординированной международной поддержки прекращения огня и активизации политического процесса», — говорится в заявлении. Джонсон также заявил, что подробно обсудил свои планы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, визит которого в Москву запланирован на 12 апреля. «Он посетит Москву, как и планировалось, после встречи «семерки» и сможет передать это четкое и скоординированное послание русским», — заявил министр. «Мы выражаем сожаление по поводу продолжающейся защиты Россией режима Асада даже после применения химического оружия против мирных граждан. Мы призываем Россию сделать все возможное для достижения политического урегулирования в Сирии и работать с международным сообществом, чтобы гарантировать, что шокирующие события прошлой недели никогда не повторятся», — призвал глава МИД Великобритании.

