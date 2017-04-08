Турция приветствовала ракетный удар США по авиабазе Асада

Анкара надеется на возврат к жесткой политике в отношении Асада, однако понимает необходимость баланса в отношениях с Москвой СТАМБУЛ – Турция приветствовала авиаудар по сирийской авиабазе в ответ на использование химического оружия против сил повстанцев. Анкара ожидает от западных союзников более последовательного и жесткого подхода к Дамаску. «Мы хотим видеть действия, а не только слова. С этой точки зрения авиаудар США по военной базе – значимый», – заявил заместитель премьер-министра Нуман Куртулмуз от имени правительства Турции. Он дал ясно понять, что власти надеются на то, что авиаудары станут переломным моментом в политике США по отношению к Сирии. «Очевидно, что международное сообщество должно придерживаться своей позиции по отношению к такому варварству режима Асада, чтобы он был не в состоянии причинять вред своему народу», – сказал Куртулмуз. Турция является одним из основных сторонников сирийских повстанцев и призывала своих западных союзников, в особенности Вашингтон, предпринять военные действия в отношении сирийского режима. Разный подход в политике по Сирии долгое время был основным источником напряженности между Вашингтоном и Анкарой. По мнению аналитиков, власти Турции рассматривают атаку ВМС США как важную возможность. «Анкара, конечно, очень довольна. Это видно из заявлений, – утверждает политический обозреватель вебсайта Al Monitor Семих Идиз. – Сейчас они хотят расширения миссии, чтобы избавиться от Асада, а также создать зоны безопасности в Сирии, о чем Турция уже давно просит. Таким образом, Турция многое ставит на карту». В опубликованном в пятницу заявлении пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин пояснил, чего Анкара ожидает от союзников. «Разрушение авиабазы «Шайрат» стало важным шагом на пути к тому, чтобы сделать все возможное для прекращения ударов с применением химического и обычного оружия против гражданского населения. Это не должно оставаться безнаказанным. Чтобы предотвратить подобное кровопролитие в будущем, необходимо как можно скорее закрыть сирийское воздушное пространство для военной авиации. В дальнейшем, международное сообщество должно действовать сообща, чтобы прекратить гуманитарный кризис в Сирии», – говорится в заявлении Калина. Анкара считает, что создание зон безопасности в Сирии позволит облегчить миграционный кризис. На сегодняшний день в Турции нашли убежище более 3 миллионов сирийцев. Часть пострадавших во время химатаки во вторник получает медицинскую помощь в турецких госпиталях. Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с Вашингтоном по выработке более решительной политики в отношении сирийского режима. Он также завуалированно раскритиковал Москву за предоставление поддержки Дамаску. «Нам нужно быстро принимать решения. Пожалуйста, давайте разберемся, кто друг, кто враг, и кто как вирус пагубно влияет на обстановку в регионе, и примем соответствующие меры», – сказал Эрдоган. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также выступил с критикой непрекращающейся поддержки Дамаска Москвой. «Это серьезная ошибка – защищать такие действия. Кем бы они ни были совершены, это неприемлемо», – сказал Чавушоглу в пятницу. Он также вновь озвучил позицию Турции в отношении сирийского режима. – Необходимо как можно скорее изгнать этот режим из руководства страны». Москва утверждает, что пока слишком рано возлагать ответственность на сирийский режим за химатаку во вторник, так как повстанцы также могут иметь к этому отношение. Анкара и Москва работали над восстановлением отношений, которые были прерваны после того, как в 2015-м году турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик. Однако процесс по улучшению отношений в последнее время приостановился. Негативные последствия осуществленной во вторник химической атаки могут привести к возобновлению напряженности. «Турция оказалась в действительно сложном положении по отношению к России, так как она хочет поддерживать хорошие отношения с Москвой, однако в то же время призывает свергнуть режим Асада, – отмечает политический обозреватель Идиз. – Сейчас мы знаем, что Россия решительно поддерживает Асада и будет недовольна такими призывами Анкары. Таким образом, Турции необходимо вести очень тонкую дипломатию».