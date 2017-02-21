Заявление МИД НКР - Граждане Арцаха получили право менять Конституцию

20 февраля 2017 года в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) состоялся всенародный референдум по проекту новой Конституции республики. В голосовании приняли участие 76,44% зарегистрированных избирателей, из которых 87,6 % поддержали принятие новой Конституции. За ходом голосования следили около 100 международных наблюдателей из 30 стран, положительно оценивших организацию и проведение референдума и отметивших их открытость и соответствие международным стандартам. Новая Конституция призвана продолжить закрепленные первой Конституцией традиции государственного строительства, способствовать дальнейшему укреплению суверенитета страны, обеспечению прав человека и верховенства закона, совершенствованию системы государственного управления, укоренению независимой судебной власти и реформированию системы местного самоуправления. Одним из ключевых нововведений стало повышение прямого участия граждан республики в управлении государственными делами, посредством предоставления им права законодательной инициативы, в том числе по изменению Конституции. Референдум 20 февраля стал очередным актом волеизъявления народа Арцаха, реализующего закрепленное в основополагающих международных документах право самостоятельно определять свое будущее. Стремление Баку любыми способами, включая военными, подавить данное неотъемлемое право народа Арцаха привело к возникновению вооруженного конфликта и до сих пор остается основным источником сохранения напряженности в регионе и причиной отсутствия прогресса в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Демократическое развитие государственности Арцаха является необратимым процессом. Нежелание Азербайджана признать данный факт, выражаемое в отрицании реализованного народом Арцаха права на самоопределение, является обреченной на провал попыткой вернуться в прошлое.