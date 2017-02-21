Депутаты Европарламента Энгель и Штетина: референдум в НКР прошел в полном соответствии с международными стандартами

Состоявшийся 20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) конституционный референдум соответствует стандартам Западной Европы. Об этом, как передает Panorama.am, заявил сегодня на пресс-конференции депутат Европейского парламента Франк Энгель (Люксембург). «Невозможно выделить каких-то проблематичных моментов в связи с голосованием. Хотя Республика Арцах и не является международно признанной, но я уже могу с уверенностью произнести – Республика Арцах», – добавил Франк Энгель. По словам парламентария, данный факт не отразился на волеизъявлении народа Арцаха, не помешал им активно участвовать в голосовании. «Народ Арцаха сказал „да”, сказал это весьма обоснованно. 2/3 проголосовавших сказали „да” новой Конституции, и, таким образом, легитимность выше всяких сомнений», – приводит слова Франка Энгеля издание. В ответ на вопрос, может ли конституционный референдум повлиять на процесс урегулирования карабахской проблемы, Франк Энгель отметил, что это не первый референдум в Нагорном Карабахе, и он никак не отразится на процессе урегулирования. Другой депутат Европейского парламента Яромир Штетина (Чехия) в свою очередь заявил, что конституционный референдум прошел в полном соответствии с международными стандартами. «Благодарю вас, арцахцы, за организацию всего этого на таком уровне. Данный референдум и новая конституция откроют путь к самостоятельности Арцаха», – заявил Яромир Штетина, указав, что проведение референдума никак не отразится на процессе карабахского урегулирования. «Посредством референдума народ выразил свою волю», – подчеркнул депутат Европарламента. По предварительным данным Центральной комиссии по референдуму (ЦКР) НКР, явка на референдуме по проекту Конституции Арцаха составила 76,44% (79 428 граждан). Проект одобрили 87,6% избирателей (69540 граждан).