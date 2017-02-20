Лавров прокомментировал предложения сдать Крым в аренду

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя взять в аренду Крым, потому что он принадлежит России. По его словам, предложение украинского депутата Андрея Артеменко по сдаче Крыма в аренду России связано с неспособностью Петра Порошенко выполнить минские соглашения Нельзя взять в аренду у самого себя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя предложение украинского депутата Андрея Артеменко сдать Крым России в аренду в качестве условия для снятия санкций, передает «РИА Новости». «У самого себя арендовать ничего невозможно. Я больше не могу ничего добавить», — сказал Лавров. Он отметил, что такой план является попыткой отвлечь «внимание от полной неспособности» президента Украины Петра Порошенко выполнить минские соглашения. «И отвлечь внимание от неспособности наших французских и германских коллег хоть каким-то образом повлиять на Порошенко и заставить его сдержать свое слово», — добавил Лавров. В Кремле заявили, что ничего не знают о плане по снятию санкций, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Предложение украинского депутата Андрея Артеменко о передаче Крыма России в аренду «несостоятельное» и бесполезное, и можно «с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну». Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает «РИА Новости». Так он прокомментировал предложения Артеменко снять антироссийские санкции после проведения на Украине референдума о передаче Крыма России в аренду на 30–50 лет. ​Мурадов отметил, что в истории было много «смешных предложений»: «одни пытались сдать в аренду или продать имущество своего соседа, другие собирали деньги на ремонт провала». Крымский вице-премьер подчеркнул, что Крым был присоединен к России в условиях, «когда над республикой нависла жизненная угроза этнической чистки и войны, которая исходила от националистических властей, пришедших в рамках государственного переворота к власти в Киеве». По его мнению, население Крыма защитило себя от «уничтожения». Депутат Госдумы, бывший вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек заявил РБК, что депутат Артеменко «перепутал свое и чужое». «Свое имущество он может отдавать в аренду сколько угодно, а чужим полуостровом распоряжаться не имеет права», — подчеркнул Бальбек. По его словам, среди украинского истеблишмента набирают обороты «популистские и зачастую утопические идеи о контроле над Крымом». «Предложение сделать из Крыма украинский Гонконг, кроме смеха, ничего не вызывает», — добавил он.

