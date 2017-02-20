Председатель Мюнхенской конференции подвел первые итоги

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), подводя итоги мероприятия, отметил, что на нем удалось добиться "определенной ясности по некоторым вопросам". "Было много неясности по поводу планов России и относительно окончания сирийской войны. Эта неясность сохраняется. Однако мы приехали в Мюнхен и без ясного понимания, какова политика правительства Трампа в отношении России, НАТО и по другим вопросам. Некоторые из этих опасений были сняты, и это хорошо. Я думаю, мы можем ехать домой, сохраняя относительное спокойствие", - заявил Ишингер в интервью DW в воскресенье, 19 февраля. Ишингер отметил, что почувствовал сигналы со стороны России о готовности к совместному урегулированию проблемы киберпреступности и распространения фейков. "Российский министр иностранных дел сказал, - у меня не было времени проверить, действительно ли это так, - что мы, российское правительство, неоднократно обращались с предложениями совместно работать над этими темами. Если бы Россию удалось привлечь к серьезным усилиям по разработке правил поведения в отношении манипуляций, фейков и кибератак, это было бы хорошо", - отметил Вольфганг Ишингер.