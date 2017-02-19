Клинцевич увидел в политике Трампа откат к игре «по старым правилам»

По мнению сенатора Франца Клинцевича, президент США Дональд Трамп все больше склоняется к тому, чтобы «играть по старым правилам», установленным еще Бараком Обамой, несмотря на желание Москвы «поладить» с Вашингтоном Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что первый месяц президентства Дональда Трампа не дал серьезных оснований надеяться на улучшения отношений России и США. «Я пока не вижу серьезных оснований для изменения их [российско-американских отношений] в лучшую сторону, несмотря на искреннее стремление России, воспользуюсь терминологией Дональда Трампа, поладить с США», — цитирует Клинцевича «Интерфакс». «Нельзя сбрасывать со счетов и неустойчивое положение нынешнего американского президента. Его атакуют со всех сторон, вынуждая играть по старым правилам, и он, похоже, все больше к этому склоняется. Словом, мой прогноз отнюдь не оптимистичен: как бы ни стало хуже», — отметил сенатор. По словам сенатора, в течение месяца после инаугурации Трампа не был снят ни один вопрос, касающийся перспектив развития российско-американских отношений. «Напротив, их стало только больше», — уточнил Клинцевич. Вместе с тем он считает, что такое положение стало результатом деятельности предыдущей администрации, «которая, можно сказать, канонизировала антироссийский тренд внешней политики США, и теперь переломить его будет очень трудно».

