Глава МИД Франции обвинил Россию в попытках повлиять на выборы

В попытках оказать влияние на французскую избирательную кампанию при помощи кибератак обвинил Россию министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. "Достаточно посмотреть на то, каким кандидатам, а именно Марин Ле Пен и Франсуа Фийону, Россия оказывает предпочтение в ходе французской предвыборной борьбы", - заявил Эйро в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье, 19 февраля. По словам главы МИД Франции, в то время как лидер правопопулистской партии "Национальный фронт" и кандидат от консервативной партии "Республиканцы" считаются симпатизирующими России, проевропейски настроенный кандидат Эмманюэль Макрон подвергается кибератакам. "Подобная форма вмешательства в демократическую французскую жизнь неприемлема, и я осуждаю это", - подчеркнул Эйро, указав, что одновременно "Россия первой напоминает всем, что невмешательство во внутренние дела - это основополагающий принцип международной жизни". "И я это понимаю. И как раз этого Франция не потерпит. И французы не потерпят, чтобы им диктовали выбор", - заверил министр. Ни РФ, ни США не должны пытаться ослабить Европу "Я готов биться об заклад, что любые попытки разделять европейцев и властвовать над ними не сработают", - сказал в том же интервью Эйро, добавив, что некоторые заявления дают основания предположить, что Россия и США хотят ослабить Европу. Глава внешнеполитического ведомства Франции упомянул "повторяющиеся нападки" президента США Дональда Трампа на Евросоюз. "У Соединенных Штатов совершенно нет возможности компенсировать те преимущества, которые предоставляет своим членам ЕС", - считает министр. Он также отметил, что в интересах США иметь в качестве союзника сильную Европу.