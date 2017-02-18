Налбандян поговорил с генсеком Лиги арабских государств

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Мюнхене встретился с Генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом. В ходе беседы стороны коснулись вопроса сотрудничества между Арменией и арабскими странами. Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе МИД Армении, Налбаднян и Абуль-Гейт отметили традиционный теплый и дружественный характер армяно-арабских отношений. Собеседники обменялись мнениями относительно событий, происходящих на Ближнем Востоке, усилий, прилагаемых в направлении урегулирования сирийского кризиса, борьбы международной общественности с терроризмом.