"Марш рассерженных белорусов" собрал в пятницу в центре Минска около двух тысяч манифестантов, недовольных декретом президента Лукашенко, в соответствии с которым граждане до 20 февраля должны заплатить "налог на тунеядство". Участники марша сожгли на ступенях министерства по налогам и сборам "письма счастья" - извещения из налоговой. В министерстве, впрочем, часа за полтора до акции закончился рабочий день. Но эта суббота для большого числа белорусских чиновников разных рангов обещает быть рабочей, загруженной и нервной - в столице и регионах организованы "прямые линии" и непосредственные встречи руководящего состава с населением, которое никак не соглашается понять, что за налог и с каких средств должны платить в казну люди, не имеющие работы. Налог "на обстоятельства" Официально это называется предупреждением социального иждивенчества. Согласно декрету президента Лукашенко, возместить госрасходы на социальные нужды обязаны трудоспособные жители страны, официально не работавшие более полугода. Налоговый сбор составляет более 200 долларов, за его неуплату следует штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. За две недели до окончания срока выплат только каждый десятый из обозначенных ранее 400 тысяч тунеядцев рассчитался с налоговой. Сотни людей, получив "письма счастья", пытаются оспорить жребий в местных администрациях. При наличии сложной жизненной ситуации администрации имеют право освободить от налога, но из практически ежедневных отчетов чиновников видно, что добиться индульгенции удается немногим. На днях в администрацию Лукашенко передали 180 тысяч "лайков" против "декрета о тунеядцах" - скриншот со страницы в "Одноклассниках" вещающего из Польши телеканала "Белсат", проводившего онлайн-голосование. Несколько десятков тысяч "живых" подписей - с адресами и фамилиями несогласных - также переданы в администрацию президента, сообщил на митинге в Минске глава независимого профсоюза рабочих радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич. В Гомеле "тунеядец" Александр Семенов, имеющий 28 лет трудового стажа, подал на налоговую в суд, и в День святого Валентина поддержать Семенова в суд пришли 70 человек. Судебное заседание по сути иска назначено на 21 февраля, пока же истец и правозащитники получили обрастающее саркастическими замечаниями в соцсетях объяснение об объекте сбора "за тунеядство". Если при уплате подоходного налога объектом налогообложения является доход, при уплате НДС - оборот в результате реализации товаров и услуг, то объектом налога на тунеядство, как объяснила судья, являются "обстоятельства". Кто возглавит протест? Прошедший в пятницу "Марш рассерженных белорусов" организовали оппозиционные политики и группы, объединившиеся в Белорусский национальный конгресс. В Белорусском национальном конгрессе, по замечанию аналитиков - ряд известных политических фигур, но при завидных "генералах" не много "солдат". Акцию в пятницу не поддержали Белорусский народный фронт, движение "Говори правду" и ряд других оппозиционных структур. Над собравшимися на Октябрьской площади в центре Минска почти не было традиционных на уличных акциях бело-красно-белых флагов. Зато с флагами красно-черными, с дерзкими транспарантами, с закрытыми черными лицами "трибуну" - ступени Дворца республики - заполнили анархисты. Впереди колонны, двинувшейся позже по центральному минскому проспекту, парни в черном зажгли файер. Оппозиционные политики Николай Статкевич, Владимир Некляев, Павел Северинец, выступая перед собравшимися, не скрывали, что удивлены количеством пришедшего народа. Такого не было уже несколько лет. За "экономический" блок принятой "Маршем" резолюции - отменить "декрет о тунеядстве", остановить снижение реальных доходов населения, отменить повышение пенсионного возраста - площадь голосовала единогласно. И "политический" пункт - требование к власти вернуть народу свободные и честные выборы - прошел "в общем пакете" без возражений. Скандировали: "Уходи!" - не называя адресата этого призыва. Желали здравствовать своей стране традиционно многоголосым "Жыве Беларусь!". Но лозунга, слогана на актуальную нынче многим белорусам тему на "Марше" не родилось. Без задержаний? Организаторы, впрочем, обещают передать требования митинга властям - и через месяц, вновь на площади, потребовать отчета о сделанном. "Марш рассерженных белорусов" не был санкционирован властями. Организаторы и не обращались в Мингорисполком за положенным по белорусским законам разрешением - только уведомили городские власти о дате и времени мероприятия. Такая "вольница" в этот раз обошлась без реакции ОМОНа, припрятанного, впрочем, на всякий случай в закрытых автобусах на ближайших улицах и в подворотнях. На выступавших не составлялись милицейские протоколы. Несколько человек в штатском попытались задержать анархистов уже после окончания акции, но за парней вступились граждане, ожидавшие автобуса. Нападавшим достался только заметный на "Марше" плакат с весьма язвительным содержанием.