На открывшейся в пятницу в Мюнхене 53-й конференции по безопасности сенатор-республиканец Джон Маккейн предупредил об опасности заигрывания с авторитаризмом, сказав, что эта новая тенденция может подорвать международный порядок, на страже которого стоит Запад. Маккейн является однопартийцем нынешнего президента США, однако расходится с ним по целому ряду вопросов. Он предупредил собравшихся в Мюнхене, что наступили "опасные времена", и напомнил, что Запад одержал непростую моральную победу, и поколения лидеров, восстановивших мирную жизнь на Западе после Второй Мировой войны, были бы обеспокоены тем, как в последнее время развиваются события. Сенатор Маккейн, являющийся председателем комитета по вооруженным силам сената США, отметил также, что отставка советника по безопасности Майкла Флинна из-за его контактов с российским послом в Вашингтоне показывает, что в администрации Трампа царит неразбериха. "Президент, похоже, делает заявления, а в другие разы противоречит себе. Так что мы научились следить за тем, что президент делает, а не за тем, что он говорит", - сообщил Маккейн в первый день работы этой ежегодной конференции, собирающей дипломатов, министров обороны и представителей военных ведомств. "Дуга нестабильности" В этом году эта конференция стала первой возможностью для многих лично встретиться с членами новой администрации Дональда Трампа, ранее выражавшего сомнения в необходимости тесной приверженности США союзникам по НАТО. В то же время министр обороны в новой администрации Трампа Джеймс Мэттис успокоил участников конференции, сказав, что Соединенные Штаты выступят сообща со своими партнерами по НАТО в том, что касается общих угроз, и предупредил о существовании "дуги нестабильности" на обочине Европы. "Все мы видим, что наши нации испытывают многочисленные угрозы по многим фронтам по мере того, как дуга нестабильности нарастает по окраинам стран-членов НАТО и далее", - сказал отставной генерал Мэттис. Мэттис сделал это заявление накануне запланированного на субботу и с нетерпением ожидаемого выступления вице-президента США Майка Пэнса. Как сообщил журналистам высокопоставленный советник по вопросам внешней политики в Белом доме, Пэнс подтвердит, что Европа является незаменимым партнером для Соединенных Штатов. Как отметила в своем вступительном слове министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, Вашингтон заинтересован в стабильной Европе и едином НАТО, однако подчеркнула, что в будущем европейские союзники НАТО не должны полагаться на США в вопросах собственной безопасности, и Европе необходимо будет опираться на собственные силы и возможности. Она также отметила опасность превращения борьбы с терроризмом во "фронт против ислама и мусульман". Россия как основная угроза Британский министр обороны Майкл Фэллон и президент Литвы Даля Грибаускайте особо выделили Россию как основную угрозу, но также сказали, что Запад должен договариваться с Москвой. В связи с этим генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел в Мюнхене переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. НАТО призывает Москву быть более открытой в том, что касается проведения военных маневров, которые, по мнению Альянса, отличаются непредсказуемостью. Россия утверждает, что НАТО, а не Москва, дестабилизирует Европу, посылая свои войска к западным границам РФ. "Мы по-разному видим ситуацию", - сказал Столтенберг по поводу кризиса на Украине. Как утверждают союзники по НАТО, Кремль вооружает сепаратистов, поощряя тем самым развитие конфликта, унесшего жизни 10 000 человек с апреля 2014 года. Москва отрицает эти обвинения. Китай хочет вернуть Пхеньян за стол переговоров Китай заявил, что надеется на возобновление шестисторонних переговоров с Северной Кореей, чтобы остановить Пхеньян от дальнейших разработок ядерного оружия, которые КНДР осуществляет в нарушение резолюций ООН. 12 февраля, по заявлению властей КНДР, Пхеньян успешно испытал новый тип баллистической ракеты среднего радиуса действия, способной донести ядерный заряд. Как сообщало государственное новостное агентство КНДР, на запуске присутствовал лидер Ким Чен Ын. Как заявил в Мюнхене министр иностранных дел Китая Ван И, "у нас по-прежнему есть возможности возобновить шестисторонние переговоры", имея в виду участие в них США, Южной Кореи, Китая, Японии и России.