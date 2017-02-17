Эдвард Налбандян и Масуд Барзани обсудили вопрос открытия Генконсульства Армении в Эрбиле

  • Lragir.am
  • Политика - 17 Февраля 2017, 17:06
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня в Мюнхене встретился с президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны отметили  высокий уровень политического диалога и обменялись мнениями относительно организации визитов и торгово-экономического взаимодействия.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с открытием Генерального консульства  Армении в Эрбиле. В этом контексте

Эдвард Налбандян поблагодарил власти Курдистана за  оказываемую ими всестороннюю поддержку.

По просьбе главы МИД Армении Барзани представил последние события вокруг борьбы с террористическими группировками в Ираке.

Налбандян и Барзани также обсудили актуальные вопросы  международной и региональной  безопасности.

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