Эдвард Налбандян и Масуд Барзани обсудили вопрос открытия Генконсульства Армении в Эрбиле

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня в Мюнхене встретился с президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны отметили высокий уровень политического диалога и обменялись мнениями относительно организации визитов и торгово-экономического взаимодействия. Собеседники обсудили вопросы, связанные с открытием Генерального консульства Армении в Эрбиле. В этом контексте Эдвард Налбандян поблагодарил власти Курдистана за оказываемую ими всестороннюю поддержку. По просьбе главы МИД Армении Барзани представил последние события вокруг борьбы с террористическими группировками в Ираке. Налбандян и Барзани также обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности.