Вардан Осканян предпочел бы воссоединение Армении и Арцаха

В сегодняшних условиях можно добиться международного признания факта самоопределения народа Нагорного Карабаха, заявил сегодня экс-министр иностранных дел Армении Вардан Осканян. «Я вижу такую возможность, убежден, что при правильной дипломатии можно добиться признания факта самоопределения народа НК – то есть, либо независимость, либо воссоединение с Арменией. Я бы предпочел второе, чтобы Армения и Арцах составляли одно государство. И это государство, убежден, получит международное признание», сказал Вардан Осканян.