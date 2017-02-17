Заявление сопредседателей Минской группы

Сопредседатели МГ ОБСЕ (послы Игорь Попов, Стефан Висконти и Ричард Хогланд) встретились с главами МИД Армении и Азербайджана – Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым. Во встречах принимал участие также личный представитель председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Ою этом говорится в заявлении сопредседателей по итогам раздельных и совместной встреч. Сопредседатели обсудили с министрами текущую ситуацию на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе. Они вновь подтвердили, что мирному решению конфликта нет альтернативы, и война – это не способ решения проблемы. Они призвали стороны к сдержанности как в действиях, так и в публичных заявлениях, и готовить население к миру, а не к войне. Сопредседатели призвали стороны строго соблюдать соглашения о прекращении огня 1994-95 гг. Они напомнили о заявлении президентов стран-сопредседателей в Довилле в мае 2011 года, которое подчеркивает, что применение силы может привести к большим страданиям и разрушениям и будет осуждено международным сообществом. Сопредседатели представили сторонам своим взгляды о том, какие шаги должны быть приняты для имплементации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге, нацеленных на стабилизацию ситуации в зоне конфликта. Они подчеркнули, что министры дожны проявить большую гибкость и возобновить всеобъемлющие переговоры по достижению прочного урегулирования. Сопредседатели признали, что решение властей Армении вернуть Азербайджану тело азербайджанского военнослужащего было гуманитарным жестом. Оба министра подтвердили свою приверженность стрго соблюдать международные гуманитарные обязательства, включая указанные в Астраханьской декларации президентов Армении, Азербайджана и РФ в октябре 2010 года. Сопредседателям известно о «так называемом конституционном референдуме в Нагорном Карабае, запланированном на 20 февраля». «Хотя сопредседатели отметили позицию де-факто властей Нагорного Карабаха использовать подобную процедуру для организации общественной жизни населения, они подчеркнули, что ни одна страна, включая Армению и Азербайждан, не признают Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство. Соответственно, сопредседатели не принимают результаты референдума 20 февраля как затрагивающее правовой статус Нагорного Карабаха. Сопредседатели также подчеркивают, что его результаты ни в коей мере не предрешает окончательный статус Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров». Отмечается, что посредники намерены посетить регион в марте.