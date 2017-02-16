Мэттис: Пентагон не готов к военному сотрудничеству с Россией

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США в настоящее время не готовы сотрудничать с России на военном уровне, но готовы к политическому сотрудничеству. "Мы сейчас не в том положении, чтобы сотрудничать на военном уровне, но наши политические лидеры будут взаимодействовать и пытаться найти общие позиции и путь вперед", - заявил Мэттис в ходе саммита НАТО в Брюсселе. Глава Пентагона также отметил, что Россия должна соблюдать международные нормы, включая обязательства, которые она взяла на себя в рамках соглашения с НАТО. По словам Мэттиса, он почти не сомневается в том, что Россия вмешивалась или пыталась вмешаться в выборы в демократических странах. Российская сторона, напротив, заявляет о намерении наладить сотрудничество с США, в том числе в военной сфере. Об этом заявил в четверг российский министр обороны Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин в четверг заявил о важности восстановления диалога между спецслужбами США, России и других стран НАТО. При этом российская сторона не изменила риторику по основным проблемам, которые привели к ухудшению отношений с США. Россия отрицает вмешательство в избирательную кампанию в США. "Вы должны понимать, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств", - заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Путин в четверг сразу после слов о необходимости сотрудничества с США раскритиковал НАТО и обвинил страны Запада в попытках вмешательствах во внутренние дела России. При этом в последние недели риторика Белого дома в отношении России существенно изменилась. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине. В среду Трамп написал в своем "Твиттере" о том, что Россия отняла Крым у Украины при предыдущем президенте США Бараке Обаме. "Был ли Обама слишком мягок к России?", - задался вопросом Трамп. Мэттис ранее заявил, что США реалистичны в своих ожиданиях по поводу России и намерены говорить с Москвой "с позиции силы". После победы Трампа на президентских выборах в США многие российские политики и чиновники ожидали потепления в отношениях двух стран, в том числе снятия или ослабления санкций, введенных против России. Сам Трамп неоднократно заявлял о необходимости налаживания сотрудничества с Россией в ходе избирательной кампании и хорошо отзывался о Владимире Путине. Заявления Белого дома в отношении к России стали жестче на фоне скандала с бышим советником Трампа Майком Флинном, которому пришлось уйти в отставку из-за беседы с российским послом Сергеем Кисляком. Еще до своего официального назанчения на должность советника и инагуарации Трампа Флинн в разговоре с Кисляком обсуждал смягчение санкций. СМИ сообщают, что представители избирательного штаба Трампа активно контактировали с российскими чиновниками во время избирательной кампании.