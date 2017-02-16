Пентагон поддержал усиление военного потенциала Украины

Голос Америки США Уорк призвал Киев продолжать реформы Первый заместитель министра обороны США Боб Уорк встретился в Пентагоне с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и заверил его в том, что США поддерживают усиление потенциала украинских вооруженных сил. Представитель министерства обороны Кортни Хиллсон сообщила, что Уорк и Климкин обсуждали недавнюю эскалацию насилия объединенных сил России и сепаратистов на востоке Украины, а также «усилия США по оказанию содействия в сфере безопасности, направленные на улучшение внутренних оборонных возможностей Украины и повышения профессионализма ее вооруженных сил». «Уорк подчеркнул, что США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также наращивание потенциала украинских сил, – сказала Хиллсон. – Кроме того, он призвал Украину сохранять приверженность реформам, которые сделают ее оборонные предприятия более действенными и эффективными». По словам Хиллсон, Климкин подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами права Украины самостоятельно определять внешнеполитический курс и подтвердил твердое намерение Украины выполнять Минские соглашения. Вооруженный конфликт между правительством Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны, начавшийся в 2014 году, унес жизни более 9800 человек.