Шойгу ответил на призыв Пентагона общаться с Россией с «позиции силы»

Москва готова к восстановлению сотрудничества с Пентагоном, но попытки выстроить его с «позиции силы» бесперспективны, заявил Сергей Шойгу. Накануне к такому диалогу с Россией призвал новый глава оборонного ведомства США Попытки Пентагона выстраивать диалог с Москвой с «позиции силы» являются «бесперспективными». Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости». Так он прокомментировал заявление нового главы Пентагона Джеймса Мэттиса, сделанное накануне, 15 февраля. В ходе своей первой встречи с союзниками по НАТО Мэттис сказал, что США открыты для восстановления сотрудничества с Россией, но при этом добавил: «В то же время мы реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы». Шойгу обратил внимание на то, что в четверг, 16 февраля, в Баку пройдет встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом. На этой встрече Россия «ждет разъяснений позиции Пентагона», подчеркнул Шойгу. Как сообщили ранее «Интерфаксу» в департаменте информации Минобороны, на встрече планируется обсуждение «текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между РФ и США, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон».

